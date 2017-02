Alexis Tam aposta na criação de salas de amamentação

Alexis Tam reuniu ontem com a Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura referiu que foi o primeiro a orientar os seus departamentos para que instalem salas de amamentação, havendo actualmente cerca de 80 espaços do género, sob a sua tutela, à disposição das funcionárias. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o secretário espera incentivar, através da secretária para a Administração e Justiça, o estabelecimento destas salas nos departamentos públicos em geral e está convicto que as empresas privadas acabarão por se juntar à iniciativa do Governo. de modo a promover o aleitamento materno em Macau.

