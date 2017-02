Washington, Tóquio e Seul pediram reunião de emergência do Conselho de Segurança

A Coreia do Norte conduziu, no fim-de-semana, um novo ensaio balístico e a iniciativa deixou os governos japonês, sul-coreano e norte-americano alarmados. Os três países solicitaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

O Japão, os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul pediram no domingo (madrugada de segunda-feira em Macau) uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) depois da Coreia do Norte ter conduzido, durante o fim-de-semana, um novo ensaio balístico.

“Os Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia solicitaram consultas urgentes sobre o lançamento de míssil balístico pela República Popular Democrática da Coreia a 12 de Fevereiro [domingo]”, afirmou um porta-voz da missão norte-americana na ONU, citado pela Agência France Presse.

A Coreia do Norte – cujo nome oficial é República Popular Democrática da Coreia – confirmou no domingo ter “testado com êxito um míssil balístico”, informou a agência estatal de notícias KCNA.

O míssil foi lançado a partir da base aérea de Banghyon, na província ocidental de Pyongyang norte, e voou para leste em direcção ao mar do Japão, informou o Ministério da Defesa.

O lançamento do míssil foi inicialmente anunciado pela Coreia do Sul e já foi condenado pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, reagiram ao ensaio de míssil exigindo que a Coreia do Norte pare com as provocações e garantindo que Washington e Tóquio estão juntos “a 100 por cento”.

Logo após o lançamento do projéctil, o Comando Estratégico dos Estados Unidos da América veio garantir que o míssil se tratou de um míssil de médio alcance, que não representa qualquer tipo de ameaça para a América do Norte.

O Comando Estratégico dos Estados Unidos afirmou ter detectado e seguido o míssil, tendo-o avaliado como um míssil balístico de médio alcance. Tratou-se do primeiro teste realizado pela Coreia do Norte desde outubro e o primeiro também desde que Donald Trump assumiu o estatuto de presidente norte-americano.