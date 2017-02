Guerra e paz: Populares assistem à cerimónia de comemoração do bicentenário da Batalha de Chacabuco, nas imediações de Santiago, no Chile. O confronto ocorreu a 12 de Fevereiro de 1817, por ocasião da Guerra da Independência do Chile. Passados 200 anos, as comemorações do acontecimento histórico incluíram a visita do Presidente da Argentina, Mauricio Macri, à sua homóloga chilena, Michelle Bachelet. Sebastián Silva/EPA

