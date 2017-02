Turquemenistão: Gurbanguly Berdymukhamedov reeleito

O Presidente do Turquemenistão, Gurbanguly Berdymukhamedov, foi reeleito para um segundo mandato de sete anos no domingo com 97,67 por cento dos votos, informou esta segunda-feira a Comissão Eleitoral Central (CEC) da antiga república soviética na Ásia Central.

Os restantes 2,33 por cento dos votos foram divididos entre os outros oitos candidatos. A participação, segundo os dados oficiais da CEC, foi de 97,27 por cento dos pouco mais de 3,2 milhões de cidadãos.

O líder turcomano, de 59 anos, conseguiu melhorar o resultado que obteve em 2012, quando foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos com 97,14 por cento dos votos.

Gurbanguly Berdymukhamedov, antigo dentista e Ministro da Saúde, chegou ao poder há dez anos, após a morte em Dezembro de 2006 do primeiro Presidente do Turquemenistão independente, Saparmurat Niyazov, que governou com mão de ferro durante duas décadas.