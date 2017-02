Surto da Doença de Mãos, Pés e Boca na Creche da Santa Casa

A Direcção dos Serviços de Saúde foi notificada para a detecção de uma infecção colectiva por enterovírus em quatro crianças, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino. A idade dos alunos varia entre os 2 e os 3 anos e são todos alunos da Turma F da Creche Santa Casa de Misericórdia, situada na Avenida do Governador Jaime Silvério Marques, no NAPE. Os primeiros sintomas manifestaram-se no passado dia 10 de Fevereiro, tendo os pais das crianças recorrido a instituições médicas para tratamento. O estado clínico dos alunos infectados é considerado ligeiro e não houve registo de qualquer caso com sintomas anormais do sistema nervoso ou outras complicações graves.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...