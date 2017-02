Si Ka Lon quer parques de estacionamento em terrenos subutilizados

O crescimento rápido da economia de Macau tem tido consequências visíveis no desenvolvimento da indústria dos transportes: uma das mais visíveis é o aumento acentuado do número de veículos pesados – autocarros, mas também viaturas para o transporte de mercadorias – que circulam pelas estradas de Macau.

A observação é feita por Si Ka Lon, que denuncia – numa interpelação escrita dirigida ao Governo – os efeitos da escassez de espaços de estacionamento para veículos pesados. O deputado insta o Executivo a permitir temporariamente o parqueamento de autocarros e de outras viaturas pesadas em terrenos que se encontrem subutilizados.

Na interpelação que submeteu ao Executivo, o deputado dá conta da discrepância entre o número de viaturas em circulação e o quantidade de parques disponíveis: de acordo com os Serviços de Estatísticas e Censos em Novembro do ano passado circulavam pelas ruas do território 7,772 veículos pesados, existindo apenas 730 espaços de estacionamento disponíveis.

De acordo com Si Ka Lon, o Governo indicou que seriam adicionados 120 lugares de estacionamento para veículos pesados em Março deste ano, que a zona situada frente ao MGM Macau voltaria a ser utilizada para o efeito e que seriam acrescentados ainda mais espaços para viaturas pesadas na Zona E1 dos Novos Aterros.

Si Ka Lon aplaude o esforço do Governo, mas lembra que “a insuficiência é superior a 7 mil espaços de estacionamento para veículos pesados” e reitera que “acrescentar 120 lugares seria apenas uma gota no Oceano”.

O deputado sustenta ainda que a escassez de espaço condiciona o desenvolvimento da indústria dos transportes, uma vez que “o recente aumento drástico das taxas de remoção de veículos desempenhará na dissuasão do estacionamento ilegal, combatendo a ocupação abusiva de espaços com parquímetro”.

Si Ka Lon afiança que entre a população do território impera consenso no que diz respeito ao estabelecimento de lugares de estacionamento em alguns terrenos inactivos ou subutilizados: “O Governo vai transformar temporariamente alguns desses terrenos em lugares de estacionamento de forma a aliviar a pressão que existe no estacionamento de veículos, principalmente no que diz respeito a veículos pesados?”, questiona o deputado.