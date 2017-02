Sessenta por cento dos trabalhadores apoia salas de fumo nos casinos

Os resultados de um estudo encomendado pelas operadoras de jogo sobre a opinião dos trabalhadores relativamente ao tabaco mostram que 60 por cento aceitam a utilização de salas de fumo nos casinos. No entanto, 60 por cento dizem aceitar também a proibição total de fumar nos casinos do território.

João Santos Filipe

As seis operadoras de jogo apresentaram ontem o resultado de um estudo independente encomendado à Universidade de Macau sobre a existência de salas de fumo nos casinos. Os resultados apresentados permitem diferentes interpretações.

As operadoras defendem que 60 por cento dos 14.301 inquiridos estão a favor de soluções que permitam a existência de salas de fumo nos casinos. No entanto, quando confrontados com uma pergunta sobre a aceitação da proibição total de fumar, 60 por cento dos trabalhadores mostrou-se favorável a essa solução.

“As duas perguntas não podem ser comparadas directamente. Fazendo uma analogia …. Quando amamos uma pessoa isso não que dizer que vamos casar com ela. Na altura de decidir sobre o casamento, equacionamos outros factores além do amor, como as condições financeiras da outra pessoa”, disse o professor responsável pelo estudo, Desmond Lam, da Universidade de Macau, na resposta a algumas questões colocadas pelos jornalistas.

A comparação do académico serviu para explicar que, embora 60 por cento dos trabalhadores veja com bons olhos a proibição total do fumo nos casinos, parte desses estão disponíveis para aceitar soluções de compromisso em prol de outros factores, como garantir que as receitas da indústria não sofrem efeitos negativos.

As operadoras destacaram a questão das medidas que os trabalhadores parecem privilegiar: 40 por cento dos trabalhadores defendeu a proibição total de fumar, 47 por cento mostrou-se a favor da autorização de salas de fumo e 13 por cento apoiou a situação actual, com o fumo a ser autorizado nas salas para grandes apostadores. Ou seja, 60 por cento dos trabalhadores aceitam soluções que permitem a utilização de salas de fumo.

Ambrose So quer fazer valer vontade da maioria

“Num mundo democrático respeita-se a vontade da maioria. Não podemos agradar a toda a gente, mas pelo menos os resultados dizem que a maioria das pessoas apoia a existência de salas de fumo”, afirmou Ambrose So, Director Executivo da Sociedade de Jogos de Macau, sobre a vontade política para aplicar esta medida em ano de eleições.

“Não discutimos as hipótese de ver as receitas afectadas pela proibição total dentro dos casinos porque os resultados mostram que a maior parte dos trabalhadores apoia as salas de fumo. Acho que o Governo devia aceitar a opinião da maioria dentro do espaço onde esta trabalha”, acrescentou.

Actualmente os casinos têm instaladas salas de fumo nas áreas para o jogo de massas, sendo que é permitido fumar nas salas de jogo VIP. No futuro, os casinos comprometem-se a instalar salas de fumo em todas as áreas, mas pedem ao Governo 12 a 18 meses para se prepararem para estas medidas.

Durante a conferência de imprensa foi igualmente apresentado um estudo sobre a qualidade do ar nos casinos, que ficou a cargo da Universidade Politécnica de Hong Kong. As conclusões revelam que a qualidade do ar nos casinos na área circundante às salas de fumo cumpre os padrões exigidos pelo Governo.

No último estudo foram também sugeridas medidas – que as operadoras estão dispostas a implementar – para melhorar ainda mais a qualidade do ar e a exposição aos fumo dos trabalhadores que têm como tarefa limpar estas áreas.