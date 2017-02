Reconstrução do edifício Sin Fong Garden aguarda por recolha de provas

Chan Pou Sam, vice-presidente da Associação dos Conterrâneos de Jiangmen de Macau, afirmou ontem ainda é necessários esperar que o Governo recolha as provas relacionadas com as quatro empresas que foram responsáveis pelo edifício Sin Fong Garden antes de se avançar para a reconstrução do prédio.

De acordo com o dirigente associativo, a tarefa deve estar concluída em Março, sendo que depois pode ser conduzido o concurso público para a realização da empreitada de reconstrução do Sin Fong. De acordo com Chan, são muitos os interessados na tarefa.

A Associação dos Conterrâneos de Jiangmen de Macau prometeu assumir as despesas de 60 por cento da reconstrução do edifício, que teve de ser evacuado depois de ocupado, por haver perigo de colapso. Contudo, Chan Pou Sam explicou igualmente que a recolha de provas tem de ser feita de forma exaustiva para que se evitem novos problemas no futuro.