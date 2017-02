Pyongyang diz que sanções impedem desenvolvimento desportivo do país

A Coreia do Norte insurgiu-se esta segunda-feira contra as sanções internacionais impostas sobre equipamentos e material desportivo, considerando que estão a condicionar a evolução do país em termos competitivos a nível mundial.

O país foi submetido a várias sanções da ONU, ao abrigo da resolução 2270, adoptada em março de 2016, que impede especificamente Pyongyang de importar equipamentos desportivos, incluindo esquis, embarcações, equipamento de montanha e até de bilhar. As armas para competições desportivas, munições e arcos foram também proibidas.