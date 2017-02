Operadora do metro ligeiro poderá ser gerida por quadros qualificados estrangeiros

Na proposta de “Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro” – documento que se encontra em consulta pública até 13 de Abril – consta a criação de uma empresa privada, de capitais públicos, onde deverão ser incluídos quadros qualificados contratados no estrangeiro. O Governo justifica a medida com a inexistência, em Macau, de gestores com experiência neste tipo de estruturas.

O coordenador-adjunto do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, Ng Keng Chung tirou ontem o véu, em conferência de imprensa, a alguns dos detalhes relativos à gestão do sistema de metro ligeiro do território. O segmento da Taipa, recorde-se, deve entrar em funcionamento em 2019.

A empresa responsável pela gestão operacional do metro terá o estatuto de empresa privada de capitais exclusivamente públicos. O Governo não descura, por outro lado, o recurso a quadros qualificados contratos no estrangeiro, dada a inexistência, no território, de gestores especializados em sistemas de transportes. O texto da proposta de Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro foi apresentado por membros da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. O conteúdo do diploma vai ser submetido, até 13 de Abril, a consulta pública.

A empresa responsável pela gestão operacional do Metro de Macau será criada pelo Governo, mas os elementos do conselho de gestão poderão vir a ser recrutados no exterior. O facto de não existirem, no território, quadros com as qualificações necessárias para assegurar a tarefa deverá impulsionar o recurso a gestores estrangeiros.

A nova empresa será responsável pela prestação e controlo do serviço público de transporte de passageiros através do metro de superfície, bem como pela gestão de infra-estruturas e equipamentos: “A “actuação desta empresa [estará] sujeita à fiscalização do Governo, o qual goza do direito de extinguir a concessão, designadamente, por razões de interesse público”, lê-se no diploma ontem apresentado.

De acordo com Ng Keng Chung, “o metro ligeiro é algo novo em Macau e durante o procedimento de o pôr em prática e de organizar todo o sistema, foram encontradas dificuldades e barreiras.” A constituição da empresa requer, antes de mais, que sejam esclarecidas as relações que serão desenvolvidas entre a companhia e o Executivo. A nova entidade deve assumir, sobretudo, um papel de gestão e “encontrar empresas que tenham experiência, ou mesmo experiência fora de Macau, de trabalhar com metro ligeiro para se juntarem aos trabalhos da nova empresa”, assinalou o coordenador-adjunto do Gabinete para as Infra-Estruturas de transportes.

Contudo, Ng Keng Chung assumiu a importância de se desenvolver e qualificar a mão de obra local: “Queremos contar com a participação dos locais. Formar pessoas locais pode assegurar-nos o bom funcionamento no futuro. Queremos que essa entidade tenha uma certa percentagem de pessoas locais, não só dando oportunidades de aprenderem uma coisa nova, mas também porque se torna mais seguro termos, no futuro, pessoas locais que saibam como funciona o metro ligeiro”, assumiu o membro da DSAT.

“O Governo responsabiliza-se pelas políticas e essa empresa, a criar no futuro, responsabiliza-se pela gestão e pelo funcionamento do metro ligeiro no dia-a-dia: o sistema, a manutenção, entre outros”, avançou Ng Keng Chung aos jornalistas. “Temos de pensar numa estratégia para podermos fornecer o melhor serviço aos cidadãos. E se for através de uma concessão, nós temos de pensar na capacidade financeira e na capacidade de gestão. No momento, achamos que criar uma empresa de capitais de Macau é mais adequado para a situação actual [do território] e para o funcionamento do metro ligeiro”, explicou o dirigente.

Legislação proposta foi beber inspiração a Portugal, à China, a Hong Kong, a Taipé e a Singapura

A proposta de Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro ontem apresentada DSAT resultou da análise efectuada ao sistema normativo de outros países e regiões, nomeadamente da China Continental, de Hong Kong, de Taipé, de Singapura e de Portugal. O conteúdo principal do projecto abrange a operação do sistema de metro ligeiro, a segurança da operação, os deveres e responsabilidades da operadora, dos passageiros e do público, o regime de tarifário e títulos de transporte e a investigação de acidentes e incidentes que ocorram no âmbito da operação.

Por 60 dias sujeito a consulta pública, o diploma tem como grande objectivo garantir a segurança da operação e a boa qualidade da prestação do serviço do transporte de metro ligeiro. A entidade operadora terá como deveres, por exemplo, “prestar o serviço com segurança e qualidade”, “assinalar os lugares reservados” e “prestar assistência aos passageiros com necessidades”, apontou a técnica superior do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, Cheang Im Ha.

Os passageiros e o público, por outro lado, não devem praticar actos que coloquem em causa a boa ordem, que provoquem o incomodo de outros passageiros ou actos que provoquem danos a bens públicos. No caso de não cumprimento das normas, estarão sujeitos à aplicação de multas que podem variar entre 2,000 e 10,000 patacas. O transporte de substâncias perigosas e armas e a entrada em zonas de acesso restrito sem autorização deverão ser penalizados por coimas que variam entre as 400 e as 5,000 patacas, de acordo com a primeira versão do diploma.

O Governo determina ainda que a investigação técnica de acidentes e incidentes deverá ser feita de forma independente por alguém que não suscite conflitos de interesses ou esteja envolvido nas ocorrências. J.F.