Hong Kong: Mulher morreu após colapsar na Maratona

Uma mulher de 52 anos que participou no domingo na Maratona Internacional de Hong Kong morreu esta segunda-feira no hospital, informaram as autoridades da antiga colónia britânica. A mulher, de apelido Lee, participou numa corrida de 10 quilómetros que integrava o cartaz da competição, mas colapsou perto da meta, em Victoria Park.

O óbito foi declarado ontem às 15:41 no Eastern Hospital, em Hong Kong, escreve a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK).

No domingo, 27 atletas receberam tratamento hospitalar, de acordo com a organização. No total, foram mais de 70.000 os corredores que participaram nas três corridas que integravam o cartaz da Maratona.

A última morte na maratona de Hong Kong foi registada em 2015, quando um atleta de 24 anos que também participava na corrida de 10 quilómetros colapsou perto da meta.

Outros dois atletas morreram nas edições de 2012 e 2006 da maratona da antiga colónia britânica.