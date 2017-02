Governo propõe criminalização do recurso à prostituição infantil

Foi ontem discutida na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a introdução de dois novos crimes no Código Penal. O crime de recurso à prostituição de menor prevê a criminalização de quem procura serviços sexuais prestados por menores entre os 14 e os 18 anos. O crime de pornografia de menor vem reforçar o combate às condutas relacionadas com a pornografia infantil e será integrado no catálogo das infracções ligadas à criminalidade organizada. Os dois crimes aditados assumem natureza pública.

Sílvia Gonçalves

Prossegue, na Assembleia Legislativa, a discussão na especialidade da proposta de lei de alteração ao Código Penal no âmbito das normas que regulam os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais. A 3.ª Comissão Permanente do hemiciclo discutiu ontem a introdução de dois novos crimes. O primeiro – o crime de recurso à prostituição de menor, artigo 169ºA – pressupõe a criminalização do cliente que recorre a um serviço sexual prestado por um menor entre 14 e 18 anos, dado que os menores de 14 anos encontram-se já abrangidos pelo crime de abuso sexual de crianças, artigo 166º. A medida constitui um passo de gigante numa legislação onde até agora apenas se atribuía responsabilidade penal a quem intervém na exploração da prostituição infantil – através do crime de lenocínio de menor – e não a quem a ela recorre. O Governo propõe ainda a introdução do crime de pornografia de menor, artigo 170ºA. O artigo propõe criminalizar, de forma mais abrangente, as condutas relacionadas com o fenómeno da pornografia infantil, punindo-as de forma agravada, e alargando a tutela penal a todos os menores de 14 a 18 anos, independentemente da relação que possuam com o agente.

“Uma pessoa que recorre a um serviço sexual prestado por um menor entre 14 e 18 anos tem de assumir a responsabilidade criminal. Não está em causa uma ameaça mas sim uma transacção sexual. Porque, por enquanto, os clientes não precisam de assumir nenhuma responsabilidade criminal. A pessoa, depois da aprovação desta lei, se recorrer a este tipo de serviço, tem de assumir responsabilidade criminal”, detalhou ontem à imprensa Cheang Chi Keong, sobre a proposta, avançada pelo Governo, de introduzir o crime de recurso à prostituição de menor.

O deputado, que preside à 3.a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, explicou ainda a intenção legislativa do proponente com o crime agora aditado: “O primeiro é para reforçar a tutela penal para com os menores. Hoje em dia, a prostituição infantil de facto existe. E, de acordo com os estudos e recomendações internacionais, a melhor forma de combater este fenómeno – e também para combater o consumo deste tipo de serviço – é criminalizar este acto”. Entende o Executivo que “com a criação deste novo crime vai então contribuir para eliminar a tendência da sua procura. Contribuindo ao mesmo tempo para salvaguardar a saúde e desenvolvimento das crianças”, explicou Cheang.

No crime agora aditado ao Código Penal, com o artigo 169ºA, apenas estão contemplados os menores entre os 14 e os 18 anos. A explicação prende-se com o facto de a protecção legal para com os menores de 14 anos estar assegurada numa outra norma do articulado. No “artigo 166º [crime de abuso sexual de crianças] do Código Penal já se prevê uma série de situações em relação ao abuso sexual de crianças. Independentemente de envolver ou não prostituição, desde que envolva um menor então cai no âmbito do artigo 166º. Está a reforçar uma protecção para com os menores que têm uma idade superior a 14 anos mas inferior a 18, precisamente para eliminar a procura da prostituição infantil”, esclareceu o deputado.

Ao crime de recurso à prostituição de menor é atribuída natureza pública: “Ou seja, não carece de queixa da vítima, podendo o Ministério Público intervir e iniciar o processo penal”, explicou Cheang Chi Keong. O agente será punido com pena até quatro ou até três anos, dependendo se o acto sexual envolveu ou não penetração.

O Executivo sugeriu ainda a introdução do crime de pornografia de menor, artigo 170ºA:“Se os menores entre os 14 e os 18 anos forem aliciados, ou se forem utilizados para participarem em espectáculo pornográfico, ou na produção de produtos pornográficos, então os menores que caem nesta faixa etária vão ter a protecção reforçada. Se este menor for aliciado para praticar actos pornográficos, esses actos vão ser criminalizados, a pessoa que alicia o menor para o efeito vai ser criminalizada”, explicou.

Cheang Chi Keong sublinhou ainda que o crime de pornografia de menor será integrado no espectro da criminalidade organizada: “A pena vai ser de entre um a cinco anos, e a natureza do crime é igualmente pública. Há um aspecto muito importante: este crime está incluído na lei da criminalidade organizada. Porque na lei da criminalidade organizada consta uma lista que define os crimes que estão abrangidos por essa lei. É uma forma de reflectir a determinação do Governo por forma a criminalizar esses actos, e sua determinação em proteger esses menores”, salientou o Presidente da 3.a Comissão da Assembleia Legislativa.