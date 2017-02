A Direcção dos Serviços de Saúde comprometeu-se ontem a analisar de forma prudente as propostas apresentadas pelas operadoras de jogo do território, depois de conhecidas as conclusões de um estudo conduzido pela Universidade de Macau. O organismo liderado por Lei Chin Ion reconhece que o estudo é “neutro e académico” e elogia o grande valor referencial da iniciativa, mas diz ainda assim que o Governo vai analisar de forma cuidadosa a eventual criação de salas de fumo nos casinos.

