Feira de Emprego do Instituto Politécnico de Macau ofereceu 1500 vagas

Uma feira de recrutamento organizada ontem pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM) ofereceu aos estudantes 1 500 postos de trabalho em 39 áreas, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Presente na feira, a directora de operações da representação de Macau da empresa Netcraft Information Technology, Miu Soi Va, apontou como um problema a concorrência do Governo e das operadoras de jogo, mesmo quando o sector privado oferece políticas salariais e programas de pensões que se enquadram num nível médio ou alto. Miu Soi Va diz que a solidez financeira quer do Executivo, quer das operadoras de jogo, faz com que muita gente opte por deixar estas companhias.

Já Lei Ngan Lin, Chefe do Serviço de Assuntos Académicos do Instituto Politécnico de Macau, explicou que de acordo com um inquérito interno, as pessoas que terminam os estudos naquela instituição demoram entre um e um mês e meio para encontrarem um emprego, sendo que o salário médio é de 17 560 patacas.