O IFT Café, no espaço Anim’Arte Nam Van, acolhe a partir de amanhã, e até ao dia 15 de Abril, “The Voice of Design”, uma exposição de trabalhos criativos e artísticos de professores e alunos da Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Macau. A iniciativa cumpre o propósito de promover o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais e de enriquecer a vida cultural dos residentes do território. A cerimónia de inauguração está agendada para as 18h.

