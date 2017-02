Escola Comercial Pedro Nolasco em reflexão na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha acolhe a 21 de Fevereiro, às 18h30, uma conversa a três tempos com o jornalista e investigador João Guedes. Esta, que será a segunda edição dos “Serões com Histórias” terá como objecto a Antiga Escola Comercial Pedro Nolasco. Já esta semana, a fundação recebe a apresentação do livro “Regime Jurídico da Contratação Pública na RAEM – Procedimentos Pré-Contatuais, Breve Notas”, da autoria de João António Valente Torrão.

Em parceria com o CRED-DM e a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco”, a Fundação Rui Cunha realiza mais uma sessão dos Serões com História, conduzida pelo jornalista João Guedes. Para o orador, a instituição de ensino “constituiu-se como grande desígnio de gerações, porém, até à materialização dessa ideia, muitos percalços se levantaram pelo caminho. Mas além de um projecto estritamente educacional, a Escola Comercial foi acima de tudo um projecto identitário”, pode ler-se na nota enviada às redacções pela Fundação. A sessão conta com a moderação de José Basto da Silva, actual presidente da associação.

Já esta semana, no dia 16, às 18h30, a fundação apresenta a obra “Regime Jurídico da Contratação Pública na RAEM – Procedimentos Contratuais, Breves Notas”, assinado por João António Valente Torrão, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal Administrativo. A apresentação estará a cargo de Fong Man Chong, juiz do Tribunal de Segunda Instância.

“A legislação da RAEM nesta matéria mostra-se desactualizada, pelo que o objecto da presente obra é o de expor o regime actualmente vigente na RAEM em matéria de aquisição de bens e serviços e realização de empreitadas de obras públicas, estabelecendo a comparação com outros sistemas jurídicos, nomeadamente dos que estão próximos da RAEM, adiantando, ainda, algumas sugestões tendo em vista uma modernização da respectiva legislação”, pode ler-se no mesmo comunicado. A apresentação será proferida em português, com tradução simultânea para cantonense.