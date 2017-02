DSE visita Lisboa para tomar contacto com empreendedores portugueses

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) chefia desde ontem uma delegação que vai visitar organizações de jovens empreendedores em Lisboa. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a visita de cinco dias inclui o contacto com vários representantes de associações de jovens empreendedores locais e ainda um encontro com o embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Run. A delegação vai ainda visitar centros de incubação e start-ups para aprofundar o conhecimento das operações e do desenvolvimento das organizações de empreendedorismo inovador em Portugal. Segundo a mesma estação, a deslocação tem como propósito a preparação para transformar Macau num “Centro de Empreendedorismo, Inovação e Juventude da China e Portugal”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...