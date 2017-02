Dois cidadãos do Continente detidos por assalto junto a casino

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária por terem assalto um homem junto a um dos casinos da Península. De acordo com as informações avançadas ontem pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, na passada terça-feira um homem abordou a vítima e perguntou-lhe se ela estaria interessada em receber um empréstimo monetário.

Quando a vítima, que é oriunda da China Continental, recusou o empréstimo, o homem começou a atacá-la, tendo a ajuda nas agressões de mais dois indivíduos. Os criminosos acabaram por levar o telemóvel da vítima.

A polícia deteve agora dois dos suspeitos, de 29 e 32 anos, quando eles tentavam entrar em Macau. Os detidos admitiram a autoria do crime e um dos indivíduos utilizava as mesmas roupas do que no dia do delito.

No entanto um dos criminosos continua em fuga, sendo que a Polícia Judiciária diz que está a envidar todos os esforços para conseguir encontrá-lo.