Burlona ganha 4,9 milhões com falsos descontos para casamentos

Uma mulher burlou cerca de 28 pessoas em mais de 4,9 milhões de patacas, ao prometer descontos falsos de 10 por cento em banquetes organizados em hotéis na zona do NAPE. A informação foi ontem avançada pela Polícia Judiciária, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Nos últimos dias as autoridades receberam diferentes queixas sobre o mesmo esquema. As vítimas conheciam uma pessoa online que depois lhes prometia descontos na marcação de jantares em diferentes hotéis. A mulher exigia às pessoas o pagamento adiantado de uma certa parte do montante, mas depois quando chegava à altura do pagamento, este era cobrado integralmente pelos hotéis.

Quando voltavam a tentar contactar a mulher em causa, esta, já com o dinheiro, mostrava-se incontactável. De acordo com a Polícia Judiciária, as diferentes vítimas perderam dinheiro que variou entre as 70 mil e as 770 mil patacas, sendo que a mulher já não se encontra no Território.