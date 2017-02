Associação Novo Macau exige explicações ao Governo sobre estaleiros de Lai Chi Vun

A Associação Novo Macau entregou ontem uma petição ao Governo a exigir explicações sobre os projectos do Executivo para Lai Chi Vun. O organismo pede ao Executivo para que oiça as opiniões da população.

Elisa Gao

Seis membros da Associação Novo Macau entregaram ontem uma petição na Sede do Governo com o propósito de “salvaguardar os estaleiros e preservar a cultura do local”, numa referência à demolição de algumas das instalações navais de Lai Chi Vun. O Executivo liderado por Fernando Chui Sai On tem a intenção de demolir os estaleiros de 11 lotes na aldeia situada a montante da vila de Coloane.

“Por um lado, o Instituto Cultural estava a considerar como preservar os estaleiros e transformá-los em recursos ao serviços do público. Por outro lado, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes considerou que os estaleiros estavam a ruir e que é necessário demoli-los. É um comportamento muito negativo e inaceitável”, afirmou Scott Chiang, presidente da Associação Novo Macau.

“Pelos que vemos na actuação do Governo existe um distúrbio de personalidade: de um lado defendem a preservação, mas por outro dizem ‘Vamos mandar tudo abaixo’”, acrescentou Chiang.

Este comportamento levou a Associação Novo Macau a defender que o Executivo deve uma explicação à sociedade, antes de serem decididas medidas em relação a Lai Chi Vun: “Os estaleiros vão ser reconstruídos de acordo com as estruturas antigas para que as pessoas possam ver o que existia neste lugar antigamente? Ou será que não vai restar nada e o Governo vai apenas anunciar o fim dos estaleiros, para depois vermos neste local construídas residência de luxo ou outras construções sem relação com os estaleiros ?”, questionou o líder da Associação Novo Macau.

Também o antigo deputado Chan Wai Chi, membro da associação, revelou esperar que o Governo oiça as vozes da sociedade e também o que têm a dizer historiadores e especialistas: “As obras de restauração e reparação dos estaleiros não devem ser um problema, desde que o Governo tenha determinação para realizá-las. Desta forma todo o sítio pode ser preservado, sem que haja problemas para a segurança pública”, afirmou Chan Wai Chi.

O antigo deputado defendeu igualmente que, depois de preservados os estaleiros e implementado planeamento para a zona, Lai Chi Vun e Coloane devem ser promovidas como zonas de turismo e de lazer: “Se o Governo insistir na demolição dos estaleiros, vamos ter de estudar as próximas acções de protesto”, disse Chan. “Não me parece que esta decisão possa ser apenas tomada pela Direcção de Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. Este é um facto que tem de ser considerado tendo em conta o plano de cinco anos para o desenvolvimento do Território”, sublinhou.

Scott Chiang explicou ainda, que de acordo com a opinião dos residentes de Coloane, este devia ser um local para lazer e respirar ar puro: “Os residentes disseram-nos que não querem que sejam construídos edifícios altos ou empreendimentos de luxo, como já se pode ver noutros zonas”, afirmou.