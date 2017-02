Educar pela arte: Uma monitora ajuda uma criança em risco a cargo da Casa Pia a desenvolver um projecto artístico no âmbito de um acordo com a Fundação Berardo. O projecto ministrado no Museu Berardo, em Lisboa, tem por objectivo explorar o potencial didáctico das actividades artísticas. Tiago Petinga/Lusa

