Terror em Tsim Sha Tsui

Três pessoas, entre as quais uma turista de Taiwan, permaneciam ontem hospitalizadas em estado grave na sequência do ataque conduzido na última sexta-feira numa composição do metro da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas no incêndio ateado por um homem de 60 anos, supostamente acometido de problemas mentais.

O suspeito, noticiou logo na altura a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK), encontra-se entre os feridos. Depois de ter borrifado os passageiros de uma das carruagens do metro com combustível, o autor do ataque tentou imolar-se pelo fogo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem com as calças a arder, deitado no chão, enquanto alguns passageiros tentam apagar as chamas com as suas roupas. O suspeito ficou com queimaduras de terceiro grau e foi submetido a cirurgia no hospital.

Dois dos feridos ficaram em estado crítico e seis em estado grave.

Agentes da unidade policial antiterrorismo foram enviados para o local, mas as autoridades da antiga colónia britânica afastaram de imiediato a possibilidade de se tratar de um atentado terrorista.

A paragem de comboios foi interrompida na estação de Tsim Sha Tsui, que foi evacuada, com avisos aos utentes sobre a ocorrência de um “incidente grave”.

A circulação nos comboios manteve-se nas várias linhas do metro, com a concessionária do metro – Mass Transit Railway (MTR) a aconselhar os passageiros a usarem outras alternativas de transporte.

O metro é o meio de transporte mais popular em Hong Kong, com cerca de 1,6 biliões de passageiros por ano, segundo dados de 2015 citados pela CNN.