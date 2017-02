Rastreios detectam cancro colorrectal precocemente em cinco pessoas

O programa do rastreio do cancro colorrectal, promovido pela Direcção dos Serviços de Saúde, detectou cinco casos da doença nos seus estágios iniciais.

Os dados foram revelados pelo vice-director dos Serviços de Saúde e director do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), Kuok Cheong U. Desde o lançamento do programa de rastreio, foram já atendidas 1500 pessoas, indica o responsável, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Kuok afirma ainda que, nos últimos anos, a incidência de cancro em Macau continua a ser mais elevada no cancro do pulmão, seguido do cancro do cólon, que aparece em segundo. O cancro do cólon, observa o responsável, chegou a ser mais comum do que o do pulmão, mas está a passar por uma fase de estabilização.