Passas de uva e tâmaras secas chumbaram em inspecção conduzida pelo IACM

No quarto trimestre do ano passado, os níveis de dióxido de enxofre registados numa marca de passas e de tâmaras à venda em alguns supermercados locais mostraram-se demasiado elevados, informou o Centro de Segurança Alimentar do IACM. O organismo submeteu quase dois milhares e meio de produtos a inspecção ao longo do ano passado. A taxa de aprovação das amostras recolhidas ultrapassou os 99 por cento.

Uma marca de passas de uva e outra de tâmaras secas, inseridas num total de 519 amostras recolhidas no último trimestre do ano passado pelo Centro de Segurança Alimentar do IACM, chumbaram na inspecção conduzida pelo organismo aos níveis de dióxido de enxofre presentes em ambos os produtos. O dióxido de enxofre é um conservante e descorante alimentar utilizado frequentemente na indústria e adicionado a frutos em conserva, frutos secos ou biscoitos. As anomalias foram detectadas depois das passas e das tâmaras em questão terem sido submetidas a análises químicas e microbiológicas e de terem sido também testados os níveis de radioactividade. Os testes foram desenvolvidos pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) através do organismo que tem a seu cargo o controlo e a fiscalização da qualidade dos produtos.

Ao longo de 2016, o Centro de Segurança Alimentar procedeu à recolha de cerca de 2,494 amostras de alimentos para submissão a análise, resultando os procedimentos numa taxa de aprovação da qualidade dos produtos analisados superior a 99 por centro. Dos produtos em questão oito reprovaram e os restantes foram aprovados.

Os procedimentos conduzidos pelo Centro de Segurança Alimentar abrangem estabelecimentos de ‘take away’, estabelecimentos de comidas e bebidas, supermercados, mercearias e centros comerciais, e visam alimentos prontos a consumir, bebidas, cereais, óleos ou petiscos. Os planos de investigação e colheitas de amostras são elaboradas de acordo com os diferentes tipos e características dos produtos alimentares, explica o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais em comunicado.

Já este ano, o Centro de Segurança Alimentar não encontrou qualquer anomalia nos produtos habitualmente consumidos no Ano Novo Lunar. Foram, por exemplo, recolhidas e sujeitas a análises microbiológicas e químicas cinco amostras de “Pun Choi”, um prato da gastronomia cantonesa que marcam frequentemente presença nos chamados banquetes da Primavera.

No comunicado que enviou às redacções, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais reiterou a ideia de que se encontra em contacto estreito com as autoridades do Continente. Nas vésperas do Ano Novo Lunar, “a Administração de Inspecção e Quarentena à Saída e Entrada da Cidade de Zhuhai intensificou, em todas as fronteiras, a fiscalização a produtos aquáticos, aves, ovos e seus derivados e a produtos alimentares alusivos ao Ano Novo Lunar importados por Hong Kong e Macau, ora aumentando a frequência de investigações e inspecções (…), ora procurando aperfeiçoar os planos de contingência para dar resposta a eventuais incidentes, tendo por causa esses produtos alimentares”, assegurou o IACM.

Durante o ano passado não foram registados quaisquer problemas ou anomalias na sequência das acções de fiscalização conjuntas conduzidas pelo IACM e pela

Administração de Inspecção e Quarentena de Zhuhai, explicou o organismo presidido por José Tavares em comunicado: “De acordo com as estatísticas da Administração, os 20 mil lotes de produtos alimentares de Zhuhai que abasteceram Hong Kong e Macau, com um peso total de 197 mil toneladas e no valor de 211 milhões de dólares americanos, não registaram qualquer incidente em relação à sua qualidade”, lê-se na nota de imprensa.