Os olhos de Vhils homenageiam a relação entre Portugal e a Tailândia

Os rostos de Banguecoque – em particular os olhos – estão desde sexta-feira gravados no muro da embaixada portuguesa na Tailândia, através de um mural de Vhils que deseja homenagear a relação de longa data entre os dois países.

“A ideia foi fazer uma obra que faz uma ponte entre as duas culturas, dado que é o muro da embaixada. É uma relação que já acontece há mais de 500 anos e quis fazer uma homenagem a esta relação de tanto tempo”, explicou à Lusa Alexandre Farto, o artista mundialmente conhecido como Vhils.

Os rostos tailandeses, inspirados numa série de retratos que tirou noutra visita ao país, interagem com “algumas referências à azulejaria portuguesa” para “criar quase uma composição de uma simbiose”. O símbolo máximo deste encontro é “o olho, a íris, que é algo que nos humaniza a todos, que é um ponto em comum”, explica.

O artista quis assim “fazer essa justaposição com rostos deste local e com imagens que remetem um bocadinho a elementos gráficos portugueses”.

Após o convite da embaixada e o consequente trabalho de investigação, Vhils apercebeu-se que a relação entre Portugal e a Tailândia é “muito forte, já vem de há muito tempo e teve um peso enorme na Tailândia”, referindo-se a laços de mais de 500 anos. A representação diplomática portuguesa é a mais antiga de Banguecoque, situada num terreno oferecido pelo Rei Rama II, em 1820.

Alexandre Farto recorreu, neste mural, à técnica que tem vindo a utilizar em todo o mundo: “Consiste em trabalhar sobre as camadas do muro, tentado revelar algo que está invisível no muro. Há partes do muro em que se conseguem ver resquícios de murais que tinham sido pintados anteriormente. A ideia é tornar visível aquilo que está dentro do muro, que é a história deste local também, porque o muro tem várias camadas, viveu em vários momentos”.

A obra é uma iniciativa da embaixada de Portugal e do Centro Cultural Português em Banguecoque, com o apoio do Instituto Camões e do Minor Group.

Depois de Macau, onde em Dezembro do ano passado criou um mural que retrata Camilo Pessanha, Banguecoque torna-se a segunda representação diplomática de Portugal em que deixa a sua marca. A cooperação institucional é algo que o interessa, “desde que haja sempre abertura para que o trabalho tenha a sua liberdade, o que sempre foi respeitado”.

“É algo que também é importante para a cultura em geral em Portugal se expor e ter o seu espaço. É importante fazer estes projectos em que se cria uma relação com a missão que têm as embaixadas e as instituições em Portugal, de promoção à cultura”, disse.

Na inauguração, o embaixador português, Francisco Vaz Patto, – que começou por pedir um momento de silêncio em homenagem ao rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro do ano passado – afirmou que “Vhils é um dos artistas portugueses contemporâneos mais apreciados, e através do seu trabalho ele chega aos nossos corações”.

“Cabe-vos agora explorar esta maravilhosa peça de arte”, disse perante algumas dezenas de convidados – sobretudo portugueses, tailandeses e diplomatas de vários países – que se juntaram ao fim da tarde de sexta-feira na embaixada.

Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e regiões como a Malásia, Hong Kong, Itália, os Estados Unidos, a Ucrânia ou o Brasil.