Orquestra Chinesa de Macau assinala Dia de S. Valentim com música tradicional

A Galeria dos Espelhos do Teatro Dom Pedro V acolhe amanhã, às 20 horas, o “Concerto do Dia de S. Valentim”, pela Orquestra Chinesa de Macau. O concerto conta com a direcção do maestro convidado Sun Peng, músico que integra o corpo docente do Conservatório de Música de Shenyang, onde desempenha o cargo de maestro principal da Orquestra Chinesa Juvenil. Sun Peng é ainda maestro assistente convidado da Orquestra Chinesa de Hong Kong e director artístico e maestro principal da Orquestra Chinesa e da Companhia de Dança e Cantares da província de Shanxi.

