Motociclos poluentes em debate na rádio

Os altamente poluentes motociclos com motores a dois tempos voltaram a ser tema de discussão, ontem no programa televisivo “Fórum Macau”. Desta vez, o debate centrou-se no esquema de subsídios para a eliminação dos veículos em causa.

Rebatendo a opinião de que os subsídios acabariam por servir para levar as pessoas a comprar um novo motociclo, Chan Mei Pou, chefe da Divisão de Prevenção da Poluição Ambiental da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), defendeu que a medida iria servir para limpar as ruas de 30 por cento daqueles veículos. O responsável deixou claro que o esquema não iria pressupor a compra de um motociclo novo.

Para cooperar com a DSPA, o Departamento de Assuntos de Veículos e Condutores dos Serviços de Tráfego, através do seu chefe da Divisão de Veículos, Chan Io Fai, adiantou que os centros de inspecção iriam proporcionar testes de emissões gratuitos nos primeiros três sábados do próximo mês.

Tam Chi Sang, presidente da Associação dos Profissionais de Motociclos de Macau, referiu que o Governo tinha organizado sessões de esclarecimento sobre as novas regulamentações de emissões, junto da indústria de motociclos.

Para Ieong Man Un, conselheiro de política ambiental da Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, o combate à poluição atmosférica deveria passar, antes de mais, pelos autocarros e pela regulação das emissões dos autocarros turísticos.