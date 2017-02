Monte Carlo goleia Sporting por 4-1 e segura liderança da Liga Elite

Os “canarinhos” e o Chao Pak Kei seguem na liderança do principal campeonato de futebol de Macau com três vitórias em outros tantos encontros e vão encontrar-se na próxima jornada. Já o Benfica continua na perseguição aos líderes, após ter batido o Lai Chi por 8-0.

O Monte Carlo goleou o Sporting de Macau por 4-1, na sexta-feira à noite, no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), e mantém-se na liderança da Liga de Elite com três vitórias alcançadas em outros tantos jogos disputados. No primeiro lugar, os “canarinhos” têm a companhia do CPK. As duas equipas vão defrontar-se na próxima jornada.

Apesar da diferença de potencial no plano teórico, o Monte Carlo nunca desprezou o Sporting de Macau e entrou destemido para não conceder qualquer facilidade e permitir que os leões sonhassem com uma eventual divisão de pontos. A postura rapidamente se traduziu num maior domínio do jogo, com os “canarinhos” a acabarem com as esperanças leoninas rapidamente.

Por sua vez, os comandados de Nuno Capela apostaram em saídas rápidas de contra-ataque, nem sempre bem decididas, para contrariarem o domínio do Monte Carlo.

Foi aos 16 minutos que o domínio canarinho se traduziu no primeiro golo, com Sadan a cabecear para a baliza defendida por Pedro Pires, após cruzamento de Neto. Depois, aos 27 minutos, o defesa do Sporting, Eric Peres demorou muito tempo a aliviar uma bola na área, permitindo a Neto antecipar-se e fazer o segundo da partida, segundo também da sua conta pessoal.

A perder por dois golos, o Sporting de Macau conseguiu libertar-se e criar mais lances de perigo. O primeiro leão a mostrar as garras foi Tony Lopes, ao bater o guarda-redes do Monte Carlo, Ho Man Fai. O lance acabaria por ser anulado por fora-de-jogo. Já quando o placard indicava os 45 minutos, Tony Lopes bate um livre na esquerda do ataque leonino e Maicon cabeceia para o 2-1.

Com a vantagem reduzida para a margem mínima, o Sporting tentava aproveitar uma certa intranquilidade canarinha. No entanto, a formação do Monte Carlo mostrou ter a lição bem estudada e, aos 61 minutos, Tanaka rematou na área, fazendo o 3-1, após um excelente lance individual.

O golo acabou com as aspirações da formação verde e branca e a equipa nunca mais mostrou capacidade para voltar a discutir do jogo. Finalmente, aos 90 minutos, Keverson isola-se e faz o resultado final.

Já o Chao Pak Kei bateu, no sábado à tarde, o Ka I por 3-0 e conseguiu aguentar-se na liderança, também com nove pontos. Os golos da formação rubro-branca foram apontados na segunda parte por Diego Patriota, aos 61 minutos, por Bruno Nogueira, aos 71 e por Vitor Almeida, aos 90 minutos.

Na perseguição ao duo da frente, o Benfica bateu o Lai Chi por 8-0, em jogo realizado ontem à tarde no Estádio da MUST. O encontro ficou marcado pelo hat-trick do internacional Nicholas Torrão (4’, 8’ e 89’), sendo que Edgar Teixeira (aos 23’ e aos 75’) e Leonel (29’ e 69’) também bisaram. O outro golo da formação orientada por Henrique Nunes foi apontado pelo regressado Marco Meireles (7’).

Disputadas que estão três jornadas, Monte Carlo e Chao Pak Kei lideram com nove pontos, seguidos por Benfica e Lei Lun, que bateu nesta jornada os sub-23 por 5-3, com sete pontos. O jogo entre os líderes da prova está agendado para o dia 19.