MACA distribui 200 mil em direitos autorais

A Associação dos Compositores, Autores e Editoras de Macau (MACA) distribuiu entre os seus membros locais uma verba total que ascende a 200 mil patacas em direitos autorais recolhidos por sociedades afiliadas noutros países e regiões da Ásia.

Actualmente a representar 81 artistas locais e seis editoras, bem como os mais de dois milhões de criadores musicais das 46 sociedades homólogas com as quais mantém acordos recíprocos, a MACA distribuiu os royalties no final da semana passada, no seu jantar anual e assembleia geral. As 200 mil patacas em direitos de autor foram recolhidas a partir de diferentes sociedades afiliadas, nomeadamente a CASH (Hong Kong), a MUST (Taiwan), a MACP (Malásia) e a JASRAC (Japão).

Durante a assembleia geral, o presidente da associação, Ung Kuoc Iang, apresentou um balanço da situação verificada no último ano, um resumo da situação financeira e uma interpretação do actua panorama no que toca ao licenciamento de actuações em Macau, bem como uma explicação sobre os critérios de distribuição de direitos, divulgou a entidade, num comunicado de imprensa.

Além da gestão de licenças, a MACA dedica-se a um vasto leque de actividades para alertar o público para questões relacionadas com os direitos autorais, tendo também editado cinco álbuns para incentivar as indústrias culturais e criativas locais. Entre as iniciativas destinadas a promover a consciencialização do público, a associação realizou ainda a Copyright Funfair pelo quarto ano consecutivo.

Além disso, a MACA criou ainda o fundo para bolsas de estudos musicais, que proporciona desde o ano lectivo de 2011/12. As bolsas destinam-se a alunos do ensino secundário local com desempenhos notáveis em música, como forma de “cultivar uma nova geração de talentos musicais e contribuir para um desenvolvimento sustentado das indústrias culturais e criativas locais”.