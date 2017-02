Lo Chio Kam defende implentação do Regime Jurídico do Erro Médico

Lo Chio Kam, presidente da Federação de Médico e Saúde de Macau, referiu que o Regime Jurídico do Erro Médico veio preencher um vazio importante que ainda imperava no âmbito da legislação médica do território. Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente mostrou-se convicto que as disputas clínicas e a negligência médica se vão poder resolver de forma mais justa, razoável e eficaz no futuro, para protecção dos direitos do pessoal clínico e dos pacientes. Lo Chio Kam disse ainda que a federação a que preside vai cooperar com o Governo na implementação do Regime Jurídico do Erro Médico e desempenhar o papel de ponte entre o Executivo e a indústria médica do território.

