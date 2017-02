Kyan Su Lone assume posição de destaque na lista de Chan Meng Kam

Kyan Su Lone, vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, vai assumir uma posição de destaque na lista eleitoral do deputado Chan Meng Kam. A informação foi avançada pelo dirigente, ao PONTO FINAL. Kyan acrescentou, no entanto, que o seu lugar na lista ainda não está escolhido.

Elisa Gao

Kyan Su Lone vai ser um dos principais candidatos de uma das duas listas apoiadas por Chan Meng Kam que vão concorrer às eleições para Assembleia Legislativa previstas para o próximo Outono. Membro destacado da comunidade de Fujian, Kyan ocupa actualmente os cargos de vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, membro do Conselho do Desporto e chefe da representação de Macau do jornal People’s Daily.

A informação foi confirmada pelo próprio dirigente, na passada sexta-feira, durante o jantar de celebração do Ano Novo Lunar organizado pelos deputados Chan Meng Kam, Si Ka Lon e Song Pek Kei. O candidato foi apresentado ao PONTO FINAL por um dos assistentes dos actuais deputados.

“Não vou ser o número um da lista”, afirmou, depois de confirma a sua presença no leque de canditatos. No entanto, Kyan Su Lone recusou revelar o seu lugar na lista ou se vai estar na mesma candidatura que o grande vencedor das últimas eleições para o hemiciclo, Chan Meng Kam.

Contudo, segundo o PONTO FINAL conseguiu apurar junto de fonte próxima dos candidatos, Chan Meng Kam vai mesmo concorrer com duas listas às eleições. Numa estarão os nomes de Chan e Kyan, enquanto na outra estarão os deputados Si Ka Lon e Song Pek Kei.

Kyan Su Lone nasceu em Quanzhou, Fujian e reside em Macau desde 2001, ano em que obteve autorização de residência através do regime de atribuição de residência por investimento. Actualmente é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Chong Ou Holdings, que fundou no ano de 2002, em Macau. As áreas de negócio passam pelos serviços financeiros, hotelaria, imobiliário, turismo e educação, tanto em Macau como em Hong Kong e Fujian.

Kyan Su Lone desempenha igualmente vários cargos em diferentes associações, sendo membro do Associação de Promoção da Reunificação Pacífica da China, membro do Conselho do Desporto, presidente da Associação Geral da Amizade de Ha Mun de Macau, presidente da Associação Comercial Internacional de ASEAN de Macau, membro do conselho administrativa da Universidade Cidade de Macau, presidente da Federação de Xiamen para Empresários Chineses Ultramarinos, entre outros. O vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau integrou ainda a Comissão Eleitoral que elegeu o 4.o Chefe do Executivo.

A existência de duas listas foi igualmente confirmada por Song Pek Kei, ao PONTO FINAL. A deputada adiantou que vai integrar a mesma lista que o colega da Assembleia Legislativa Si Ka Lon. A deputada não quis revelar, no entanto, que posição vai ocupar na lista.

Questionada sobre os possíveis resultados das eleições, Song Pek Kei afirmou que está concentrada nas suas tarefas: “Ainda não pensei nisso, primeiro quero dedicar-me ao meu trabalho legislativo”, apontou.

Em 2009, Song Pek Kei foi a última a integrar a lista de Chan Meng, tendo depois em 2013 subido para o terceiro lugar, logo após os nomes de Chan Meng e Si Ka Lon. Song Pek Kei acabaria mesmo por ser eleita nesse ano, depois da lista de Fujian ter roubado votos às listas pró-democratas e à candidatura afecta à Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM).