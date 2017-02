Hospital São Januário preparado para nova Lei do Erro Médico

O Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) está preprarado para a entrada em vigor do “Regime jurídico do erro médico”, prevista para o dia 26 deste mês, e para a obrigatoriedade de seguros tornados obrigatórios com a entrada em vigor do novo diploma, garantiu o director do hospital público, Kuok Cheong U.

“A comissão de administração do CHCSJ já aprovou o orçamento para a compra dos seguros médicos obrigatórios”, revelou o responsável, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ainda de acordo com Kuok Cheong U, os novos regulamentos iriam obrigar o hospital a investir 20 milhões de patacas em prémios de seguros para cobrir todo o seu pessoal. O director do Centro Hospitalar Conde de São Januário considera ainda que a cobertura dos seguros é “muito boa”.