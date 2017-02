Gripe Aviária: O perigo mora ao lado

As autoridades da cidade de Guangzhou têm advertido a população para evitar contacto com aves vivas depois de uma amostra ter revelado a presença do vírus da gripe aviária num terço dos mercados da capital da vizinha província continental.

O alerta foi dado na quinta-feira depois de o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de Guangzhou ter detectado, nas mais recentes análises semanais, a presença da estirpe H7N9 em mais de 30 por cento dos mercados locais de venda de aves de capoeira vivas, segundo noticiou ontem o jornal South China Morning Post.

O resultado das amostras desencadeou receios relativamente a um eventual surto de gripe aviária na cidade com uma população estimada em 17 milhões de habitantes. Guangzhou anunciou no mês passado que iria suspender a venda de aves vivas em todos os mercados durante três dias por mês no primeiro trimestre do ano.

De acordo com o jornal de Hong Kong, que cita declarações de uma fonte oficial aos ‘media’ locais, foram diagnosticadas 35 pessoas com o vírus nos últimos três anos na cidade, das quais mais de metade morreram.

O inverno e a primavera constituem normalmente as épocas mais propícias ao contágio humano, com a ocorrência de casos a levar ao abate das aves e ao encerramento de mercados de modo a conter a propagação do vírus.

O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China advertiu, em Janeiro, que espera um maior número de casos e em mais zonas do que em anos anteriores.

Segundo dados reproduzidos na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Saúde do território, a partir de informações das entidades congéneres, entre 30 de Janeiro e 5 de Fevereiro, foram registados 45 novos casos de infecção humana pelo vírus da gripe aviária H7N9, incluindo quatro na província de Guangdong.

O jornal oficial China Daily noticiou no sábado, sem facultar fonte, que foram registados mais de 130 casos no primeiro mês do ano, dos quais 24 se revelaram mortais.

Na RAEM, que registou a 14 de Dezembro o seu primeiro caso de infecção humana, foram abatidas, desde o início do ano, 28.641 aves de capoeira, na sequência de testes positivos a 26 de Janeiro e 3 de Fevereiro.

Macau importa as aves de capoeira do interior da China, em particular da província vizinha de Guangdong, da qual Guangzhou é capital.

Apesar dos recentes surtos nos mercados locais, que levaram à suspensão da venda durante alguns dias em Macau, as autoridades decidiram manter a venda de aves vivas.