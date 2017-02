Estaleiros de Lai Chi Vun no centro da discórdia entre Obras Públicas e Instituto Cultural  

A decisão de avançar com a demolição de 11 dos estaleiros navais de Lai Chi Vun foi tomada pela tutela das Obras Públicas. O presidente do Instituto Cultural diz não ter sido consultado e que apenas facultou um parecer no passado, mostrando-se disponível para elaborar uma nova avaliação. A Associação dos Embaixadores do Património de Macau é um dos organismos que contestam a decisão e pede uma política mais transparente ao Governo. Raimundo do Rosário reitera que a demolição é mesmo para avançar, em nome da segurança pública.

O Instituto Cultural (IC) diz não ter sido consultado por parte da tutela das Obras Públicas no processo que conduziu à decisão de demolir 11 dos antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun. Guilherme Ung Vai Meng, citado pela Rádio Macau, alega que o Instituto Cultural apenas facultou um parecer há uns anos para a elaboração do “Estudo do Planeamento da Povoação de Lai Chi Vun da Vila de Coloane”, que incluía 18 espaços. Ainda assim, o presidente do organismo mostrou-se disponível para elaborar um novo parecer. O Executivo considerou que 11 dos estaleiros constituem um perigo para a saúde pública, o que justifica a demolição das estruturas. A decisão conta com a oposição dos moradores de Lai Chi Vun, de alguns deputados e da Associação dos Embaixadores do Património de Macau.

Dos restantes sete estaleiros, três – uma fábrica e duas casas – vão ficar sob a alçada do Instituto Cultural. De acordo com a Rádio Macau, Ung Vai Meng – que falou à comunicação social à margem do almoço da Primavera, na sexta-feira passada – disse estar à espera das chaves para poder decidir sobre o futuro das estruturas. O Instituto Cultural pretende proceder a reparações básicas para tornar possível a visita dos moradores às estruturas, para que estes possam apresentar sugestões sobre o aproveitamento dos espaços. Ung Vai Meng rejeita, contudo, as sugestões de carácter comercial que integram o “Estudo do Planeamento da Povoação de Lai Chi Vun”.

No mês passado, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) já tinha avisado que os trabalhos de demolição nos estaleiros de Lai Chi Vun teriam início em Março. Aos operadores e proprietários dos 11 estaleiros em causa haviam sido já negadas licenças no ano passado devido ao fraco trabalho de manutenção que levou, inclusive, ao colapso de algumas estruturas. O Governo ainda não anunciou, contudo, os planos de reconversão para a Vila de Coloane. Citado pelo serviço noticioso em língua inglesa do Canal Macau, o presidente da associação dos profissionais da indústria da construção naval sugeriu que deveria haver uma maior comunicação entre o Governo e as partes interessadas, inclusive os moradores da área: “Tendo em conta o desenvolvimento e o uso futuro dos locais, o Governo tem que se fazer ouvir, ou poderíamos pensar nisso”, referiu Wong Yip Shing. O presidente da Associação de Comerciantes de Construção Naval acrescentou: “Assim poderíamos ser envolvidos no debate mesmo que o Governo procure outros investidores”.

A Associação dos Embaixadores do Património de Macau apelou entretanto ao Governo para que pense duas vezes antes de deitar abaixo o que o grupo diz serem locais históricos significativos. “Em primeiro lugar, é melhor quebrar o plano do Governo e torná-lo mais transparente para o público antes de pedir a sua opinião”, referiu Lou Kin Wai, citado pelo mesmo canal. O vice-presidente da associação avisou ainda que “todo este legado cultural pertence não só a um pequeno grupo de pessoas mas as todas as pessoas de Macau”.

Ainda que a lei permita que o Instituto Cultural proceda à avaliação de um qualquer património no sentido de decidir sobre a sua preservação, Lou Kin Wai sublinha que, por vezes, a decisão governativa suscita controvérsia. O vice-presidente da Associação dos Embaixadores do Património sugere uma melhor comunicação entre os vários departamentos do Governo e políticas mais transparentes.

No mesmo dia, o secretário para os Transportes e Obras Públicas reiterou que alguns dos estaleiros de Lai Chin Vun terão que ser demolidos para garantir a segurança pública: “Habitualmente os departamentos do Governo não questionariam porque está um edifício prestes a entrar em colapso, eles apenas o considerariam um edifício perigoso”, referiu Raimundo do Rosário, citado pela mesma estação. “Nós, especialmente nas Obras Públicas, usaremos todos os métodos para ajudar, e realizaremos algumas inspecções com a DSAMA”, prometeu ainda o secretário.