Especialista acredita na introdução bem sucedida da imunoterapia em Macau

A Federação de Médico e Saúde de Macau realizou ontem uma conferência médica. Peng Xianghong, médico consultor do Departamento de Oncologia do Centro Hospitalar Conde de São Januário, lembrou, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o cancro do pulmão continua a ser o que apresenta uma maior taxa de incidência em Macau. O especialista explicou que actualmente no território é aplicada fundamentalmente a quimioterapia e a terapia direccionada. Peng recorda que Macau não participou na investigação clínica da imunoterapia e que é necessário tempo para a acreditação da nova técnica, mas mostrou-se convicto que Macau irá introduzir com sucesso a imunoterapia no futuro.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...