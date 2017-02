Dirigente associativo alerta para degradação de edifícios na Rua dos Faitiões

O presidente da Associação de Mútuo Auxílio de Moradores de Seis Vias Públicas, que abrange a Rua dos Faitiões, referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que muitos edifícios na zona – uma das áreas urbanas mais antigas do território – se encontram degradados. Wan Iat Wai disse esperar que o Governo possa melhorar a situação ou criar legislação que torne obrigatória a manutenção de edifícios que correm risco de derrocada. Só assim, garante o dirigente associativo, é possível evitar danos irreversíveis em edifícios antigos e garantir a segurança pública. De acordo com a Ou Min Tin Toi, o presidente da Associação de Mútuo Auxílio de Moradores de Seis Vias públicas acrescentou ainda que durante as festividades do Ano Novo Chinês as visitas à zona do antigo Bazar chinês aumentaram significativamente.

