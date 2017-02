Coreia do Norte lança míssil para o Mar do Japão

A Casa Branca mudou de inquilino, mas Pyongyang mantém o desdém de sempre. As autoridades norte-coreanas conduziram ao início da manhã de ontem um novo teste balístico. Seul estima que o regime de Kim Jong-un tenha testado um míssil Musudan de médio alcance.

A Coreia do Norte lançou este domingo, às primeiras horas da manhã, um míssil balístico em direcção ao mar do Japão, anunciou o ministério sul-coreano da Defesa.

O projéctil foi lançado pelas 07:55 locais da base aérea de Banghyon, situada na zona oeste da Coreia do Norte, e seguiu para este, em direcção ao mar do Japão, referiu o ministério da Defesa de Seul, citado pela Agência France Presse.

“O tipo exacto deste míssil balístico ainda está por determinar”, disse à AFP um porta-voz da tutela.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o exército sul-coreano estima que a Coreia do Norte tenha testado um míssil Musudan, de alcance intermédio.

Este foi o primeiro lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte depois da eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos da América. Em Outubro do ano passado, a Coreia do Norte tinha disparado dois mísseis Musudan a partir da mesma base aérea, com a administração então liderada por Barack Obama a propor um reforço das sanções direccionadas contra o regime de Pyongyang.

Numa primeira reacção ao lançamento de ontem, o Comando Estratégico dos Estados Unidos disse que o projéctil testado pela Coreia do Norte foi um míssil balístico de médio alcance, não representando uma ameaça à América do Norte.

O Comando Estratégico dos Estados Unidos afirmou ter detectado e seguido o míssil, tendo-o avaliado como um míssil balístico de médio alcance. O míssil foi lançado desde a base área de Banghyon em direcção ao mar do Japão, segundo o Ministério da Defesa japonês, tendo voado 500 quilómetros antes de cair no mar.

O Japão considerou o lançamento “absolutamente intolerável”, enquanto a Coreia do Sul considerou que Pyongyang está a testar Donald Trump.

Os Estados Unidos “estão a 100 por cento” com o seu aliado nipónico, garantiu Donald Trump, numa conferência conjunta. “O lançamento norte-coreano de um míssil é totalmente intolerável”, afirmou, por seu turno, o primeiro-ministro japonês, que terminou ontem a sua visita oficial aos Estados Unidos.

Shinzo Abe instou o regime de Pyongyang a cumprir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem o desenvolvimento nuclear militar e limitam a tecnologia de mísseis.

A aparição conjunta no ‘resort’ de Mar-a-Lago (Florida), propriedade de Donald Trump, teve lugar depois de um jantar entre os dois líderes, que tentaram por via desta visita estabelecer uma relação pessoal mais próxima.

Na breve aparição, Trump e Abe limitaram-se a garantir que estão “100 por cento ” juntos contra as provocações do regime de Kim Jong-un, sem especificar se irão procurar novas sanções internacionais ou unilaterais contra Pyongyang.