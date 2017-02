Consulado de Portugal afirma-se como candidato à subida

A formação do Consulado Geral de Portugal afirma-se cada vez mais como um sério candidato à subida à Liga de Elite. Desta ver a formação capitaneada pelo cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, derrotou os Serviços de Alfândega por 2-1, num jogo realizado no Sábado, no Estádio 28 de Maio (Canídromo).

Num encontro muito dividido, foi a equipa dos Serviços de Alfândega a primeira a mostrar apetência para criar lances de perigo. No entanto faltou pontaria para conseguir violar as redes à guarda de Juninho.

O primeiro golo do desafio acabaria por chegar já na segunda parte, aos 51 minutos, com U Io Peng a colocar o onze da Alfândega na frente. O atleta aproveitou uma bola perdida da defesa da equipa do Consulado, e após um cruzamento de um colega de equipa inaugurou o marcador.

Em desvantagem, a turma do Consulado conseguiu virar o rumo dos acontecimentos. O primeiro golo da formação orientada por João Telo Mexia foi apontado, aos 63 minutos, por Vítor Sereno. Depois de um remate de Alex Imbiribeira, o guarda-redes adversário defende, mas a bola bate na barra e sobra para o capitão da equipa do Consulado. Vítor Sereno aproveitou a sobra e igualou, de cabeça, o encontro.

O golo da vitória foi apontado sete minutos depois, aos 70, por Rui Silva, que tinha entrada ao intervalo. Mais uma vez Imbiribeira esteve na jogada a cruzar para Rui Silva, que só teve de emendar para fazer o 2-1.

Se por um lado, a formação do Consulado soma três vitórias em três jornadas, a Casa de Portugal atravessa uma crise de resultados, com três derrotas. Ontem a formação orientada por Pelé perdeu com o Chong Wa, por 2-1.

O golo da Casa de Portugal foi apontado por Fernando Alves (62’), numa altura em que a formação já perdia por 1-0. Já para o Chong Wa, Cheong Chi Lon (58’) e Tai Sai Yan (90’) foram os marcadores de serviço.

Após três jornadas, o Consulado encontra-se na liderança da 2.ª Divisão com nove pontos, em igualdade pontual com o TKKL, que bateu o Ieong Heng por 4-3. A Casa de Portugal ocupa os lugares de despromoção, ainda sem qualquer ponto.