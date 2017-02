Air Macau inaugura novo edifício de operações

A Air Macau inaugurou ontem oficialmente o seu novo edifício de operações. A cerimónia marcou a entrada em funcionamento do Centro de Controlo de Operações da companhia aérea, do Departamento de Engenharia e Manutenção e do Departamento de Operação de Voos, todos no novo edifício.

Com uma área total de mais de 23,2 mil metros quadrados, o prédio de três andares localizado na Avenida do Aeroporto conta, entre outras coisas, com mais salas de reunião e espaços multi-usos e tem o objectivo de melhor acomodar as operações da empresa.

“Isto representa o culminar do trabalho empenhado e dedicação de todo o pessoal da Air Macau nos últimos meses, que fizeram este projecto possível. A inauguração do novo edifício simboliza para a Air Macau a entrada numa nova fase”, considera Chen Hong, director-executivo da empresa, citado num comunicado de imprensa da companhia.