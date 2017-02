O tempo frio deve prolongar-se pelos próximos dois a três dias, adiantou a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ontem, os termómetros caíram para os 10o C, com a temperatura mínima a ser registada às sete da manhã. O território encontra-se sob o efeito de uma frente fria e tanto as temperaturas como a humidade deverão permanecer baixas durante os próximos dias. Os termómetros só deverão voltar a subir gradualmente durante a próxima semana