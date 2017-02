Sónia Chan: “O melhor é deixar de haver abate de aves em Macau”

O Governo está ainda a considerar criar um centro de abate de aves em Macau, mas a secretária admite que essa não é a solução preferível.O “plano A”, reiterou ontem Sónia Chan, passa mesmo por proibir a importação de aves vivas e substitui-las por aves refrigeradas ou congeladas. Para já, reconhece, no entanto, a secretária não há ainda qualquer decisão tomada.

Rodrigo de Matos

Evitar o contacto entre humanos e aves de capoeira vivas é a melhor forma de evitar a propagação do vírus da gripe aviária, pelo que o Governo está a considerar seriamente acabar o mais depressa possível com a importação de aves vivas, substituindo-as por aves refrigeradas. A possibilidade foi ontem reiterada por Sónia Chan, que no início da semana tornou pública a intenção de acelerar o processo de substituição de aves vivas por carne congelada. O Executivo concebe, ainda assim, outro cenário: o do abate centralizado de aves, conforme admitiu ontem a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan.

À saída da reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) – em que representou o Executivo na discussão da proposta de lei de alteração ao Código Penal sobre crimes de natureza sexual (ver texto na página 7) – a secretária falou aos jornalistas e avançou que as hipóteses de abate centralizado de aves dentro ou fora de Macau, bem como a simples importação de aves refrigeradas ou congeladas, estavam todas ainda em cima da mesa: “Como sabemos, a tendência preferencial é para que não haja abate de aves [em Macau], e que a longo prazo essa prática seja substituída pela importação de aves já refrigeradas”, afirmou.

No entanto, a resistência à medida por parte da população – onde ainda impera a ideia de que o abate o mais próximo possível do consumo é um garante de frescura do produto – e dos vendedores faz com que a hipótese do abate centralizado em Macau ainda esteja a ser considerada. Sónia Chan admite, no entanto, que essa está longe de ser a solução ideal,na opinião do Governo: “É preferível que o abate centralizado seja aplicado fora, mas também existe a hipótese de criar um local de abate central também em Macau. Mas, mesmo com o abate centralizado, Macau não consegue evitar a 100 por cento os riscos porque, se for encontrado um vírus nesse local, vamos continuar com o mesmo problema”, explica a governante.

A secretária para a Administração e Justiça afirma ainda que a recolha de opiniões irá continuar, bem como os contactos com as autoridades do Continente e o Governo Central, e assume que, por enquanto, não foi ainda tomada qualquer decisão definitiva.

Nas últimas semanas – e desde o início do presente ano – a venda de aves vivas esteve suspensa por duas vezes, após ter sido detectada a presença do vírus da gripe aviária em amostras recolhidas no Mercado Abastecedor.