Serviços de Tráfego bloquearam 581 viaturas em Janeiro

Durante o mês de Janeiro, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego bloqueou um total de 581 viaturas, ao abrigo da política de tolerância zero para com situações de estacionamento abusivo lançada no início do ano.

Os números foram ontem avançados pelo organismo durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Norte que ontem se realizou.

A questão do aumento das taxas administrativas esteve em discussão no encontro, com a DSAT a explicar porque razão decidiu endurecer os procedimentos. O organismo garante que a medida já começou a surtir os efeitos desejados, com a taxa de mobilidade associada à utilização dos parquímetros a aumentar.

Os 581 veículos bloqueados no primeiro mês do ano escondem, ainda assim, uma queda de 18,1 por cento face ao número de carros sujeitos a tratamento similar em Janeiro de 2016.