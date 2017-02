Residentes nascidos no Continente passam a poder pedir visto para Taiwan online

Os residentes permanentes de Macau nascidos no Interior da China vão passar a poder fazer o primeiro pedido de autorização para entrar em Taiwan, ou permanecer lá por mais de 30 dias, através da internet. Anteriormente os residentes nascidos na República Popular da China tinham de se deslocar à representação local da Ilha Formosa.

As alterações foram anunciadas ontem pelo Gabinete Económico e Cultural de Taipé, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Para poderem pedir a licença para entrar em Taiwan os interessados tem de ter cartão de residente permanente de Macau ou de Hong Kong, passaportes das RAEs e pagar 600 novos dólares de Taiwan.

Até 27 de Março este sistema vai funcionar de forma experimental entre as 09h00 e as 17h00, sendo que o objectivo é que funcione 24 horas por dia no futuro.