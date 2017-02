Queixa por informação incompleta da DSAT acabou em detenção

Uma residente foi à representação da DSAT no edifício China Plaza queixar-se por ter sido incorrectamente informada por uma funcionária do organismo “que estava distraída a brincar ao telemóvel” e acabou detida. A mulher exaltou-se e derrubou o computador e o material que estava em cima da secretária de uma funcionária com quem trocou argumentos.

João Santos Filipe

A prestação de informações incorrectas – por parte de uma funcionária da DSAT que estaria “a brincar” com o telemóvel – sobre a impossibilidade de adiar duas vezes o exame teórico do código da estrada. Terá sido esta a razão que esteve por trás dos distúrbios causados ontem por Bham Dias, uma residente não permanente, na representação da Direcção para os Serviços de Tráfegos situada no edifício China Plaza.

“Fomos à DSAT um dia antes do exame [7 de Junho do ano passado] porque a minha esposa se estava a sentir mal. Fomos ao balcão perguntar o que poderia ser feito para adiar o exame”, explicou Miguel Dias, marido de Bham Dias, ao PONTO FINAL.

“A rapariga que nos atendeu estava distraída a brincar ao telemóvel ou fazer qualquer coisa desse género. No entanto, ela devia ter feito uma pesquisa através do número BIR da minha mulher para ver que o exame já tinha sido adiado uma vez e que não podia ser adiado novamente”, defendeu o residente local, antes de avançar com a sua versão dos acontecimentos.

Em Abril do ano passado Bham Dias adiou pela primeira vez o exame teórico do código da estrada, após se ter sentido mal e ter apresentado um atestado médico. Um dia antes de fazer finalmente o exame – que estava agendado para 8 de Junho – voltou a sentir-se indisposta e foi ao centro de atendimento da DSAT no edifício China Plaza para saber o que tinha de fazer para adiar o exame novamente.

Foi nessa altura que uma funcionária daquele serviço lhe disse que apenas tinha de apresentar um novo atestado médico num prazo de uma semana. De acordo com Miguel Dias, a trabalhadora em questão esteve distraída a maior parte do tempo e não perguntou se o exame já tinha sido adiado alguma vez. Caso esse tivesse sido o caso, Bham Dias não poderia adiá-lo novamente.

“Questão de princípio”

Uma semana depois, quando o casal foi à DSAT para apresentar o atestado médico e remarcar o exame foi-lhe dito que teriam de esperar um ano e pagar 3000 patacas. Isto, porque à luz das directivas em vigor, não é possível adiar o exame de código duas vezes.

“Nós também não avisámos a funcionária que o exame já tinha sido adiado antes porque não sabíamos que havia um limite. Somos meros cidadãos e estas leis são normalmente instruções departamentais, que só os funcionários sabem”, explicou o macaense.

Depois de elucidado, o casal tentou protestar por vários meios e enviou várias cartas ao director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego porque entendeu que, “por uma questão de princípio”, não devia assumir um prejuízo causado pela atitude da funcionária em causa. Porém, diz Miguel Dias, a DSAT recusou a marcação de uma reunião e afirma que não existem provas para sustentar que a empregada forneceu informações erradas ou incompletas: “Eles não fizeram nenhuma investigação interna ao caso. Só nos disseram que nós não tínhamos provas. Mas que provas é que nós podemos apresentar? A única coisa que existe é as imagens do CCTV que eles têm no balcão”, revelou.

Ontem depois, de receber um carta em que constava que o caso estava arquivado, Bham Dias foi ao escritório da DSAT, no edifício China Plaza, por volta das 11h30. Foi nessa altura, segundo a DSAT, que Bham Dias “terá perdido o controlo” e derrubado o computador e restante material que estavam em cima de uma das secretárias.

A Polícia de Segurança Pública confirmou que foi chamada depois ao local, mas o caso foi posteriormente entregue à Polícia Judiciária. Por volta das 21h00 de quinta-feira, o caso ainda estava em investigação, sendo que a PJ não confirmou se Bham Dias vai efectivamente ser acusada de algum crime.

Sobre a conduta da funcionária, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego não respondeu às questões colocadas pelo PONTO FINAL antes do horário de fecho da presente edição do jornal.