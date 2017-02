“Portugal tem que aproveitar mais este espaço geográfico”, defende Rita Santos

Na qualidade de Conselheira das Comunidades Portuguesas do Círculo China, Macau e Hong Kong, Rita Santos esteve reunida anteontem com o Cônsul-Geral de Portugal, Vítor Sereno, e em destaque esteve a primeira visita oficial do secretário de Estado e das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Executivo de Lisboa, José Luís Carneiro. O governante deve deslocar-se ao território a propósito do 1º Encontro do Conselho Regional da Ásia e da Oceania das Comunidades Portuguesas, presidido precisamente por Rita Santos.

Na primeira reunião do conselho, prevista para o final do próximo mês em Macau, estarão presentes conselheiros do Círculo da China, Macau e Hong Kong e da Austrália. A conselheira pretende “transmitir as preocupações dos portugueses a viver” em países e regiões sob a sua tutela, entre os quais se inscrevem a China Continental, Macau, Hong Kong, Japão, Timor-Leste, Tailândia e Coreia do Sul.

“[Na reunião] vamos explicar os trabalhos dos conselheiros de apoio ao Consulado Geral de Portugal, os trabalhos relacionados com a marcação dos passaportes, cartão de cidadão, aquisição de nacionalidade, bem como a importância da língua portuguesa em Macau”, referiu Rita Santos ao PONTO FINAL.

Para finais de Abril está agendada a reunião anual do Conselho Permanente, com a presença de todos os membros que representam as comunidades portuguesas nos cinco continentes. O encontro terá lugar em Portugal e Rita Santos quer “sensibilizar o secretário de Estado [José Luís Carneiro] que Macau foi eleita pela China como uma plataforma para os países de língua portuguesa. É uma plataforma de ligação e Portugal tem que aproveitar mais este espaço geográfico para [introdução dos] seus produtos”.

Após a reunião do Conselho Permanente, a também presidente da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) irá servir de guia a uma delegação de empresárias chinesas da cidade de Shunde, da Província de Guangdong. A lista de empresas a visitar Portugal ainda não está definida, mas Rita Santos adiantou que o sector do vestuário, diamantes, imobiliária e restauração já estão confirmados. J.F