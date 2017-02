Obras estruturais da Ponte do Delta estouram orçamento

A Secretaria para os Transportes e Habitação de Hong Kong admitiu ontem que os trabalhos estruturais na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau estavam a sair mais caros do que o previsto.

O secretário Anthony Cheung Bing-leung visitou os trabalhos de ligação da ponte ao Porto de Hong Kong e à rede rodoviária da cidade e reconheceu a derrapagem: “Devido a problemas de mão-de-obra e de engenharia, as despesas com a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vão ser mais altas do que o estimado”, assentiu.

O responsável escusou-se, no entanto, a avançar números exactos, mas explicou que os três governos locais (Hong Kong, Zhuhai e Macau) iriam discutir uma vez mais uma forma de fazer face aos custos de acordo com a proporção de investimento de cada uma das partes.

Cheung revelou ainda que a parte de engenharia da ponte deveria estar concluída no final de Dezembro deste ano, noticiou a Ou Mun Tin Toi, no seu portal electrónico.