Limite anual de dragagem conduzido pela SJM foi aumentado

O limite do volume anual de dragagem a que a Sociedade de Jogos de Macau está obrigada a realizar para poder ter uma redução de um por cento nos impostos sobre as operações de jogo passa a situar-se em 8,5 milhões metro cúbicos. Anteriormente o limite estava situado nos 4,8 milhões metros cúbicos por ano.

De acordo com o contrato realizado entre o Governo de Macau e a SJM, a operadora fica encarregue dos serviços de dragagem – ou seja, de remoção de areias, rochas ou detritos do fundo do mar – e em troca pode ter um redução nos impostos de um por cento, em relação às restantes operadoras com interesses no território.

Segundo a explicação dada pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o desenvolvimento social acelerados dos últimos dez anos obriga a uma necessidade maior de dragagem dos fundos marinhos.