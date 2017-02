Jovem do Continente detido por suspeita de roubo

A Polícia Judiciária prendeu um cidadão do Continente, de 24 anos, por suspeita de roubo. O jovem é suspeito de ter assalto um apartamento localizado num edifício da Estrada Governador Nobre de Carvalho. O dono do imóvel, situado no segundo andar do prédio, ausentou-se de Macau a 19 de Janeiro último e quando regressou ao território apercebeu-se de que uma das janelas do seu apartamento tinha sido forçada e que parte do dinheiro – 60 mil patacas – que guardava em casa tinha desaparecido.

Acertada, a Polícia Judiciária lançou uma investigação e identificou, através de imagens de videovigilância, dois suspeitos que procuraram chegar ao segundo andar do prédio a partir do pódio do edifício.

Os dois indivíduos ausentaram-se de Macau logo após terem alegadamente cometido o roubo. O jovem ontem detido foi preso quando tentava entrar de novo no território, tendo negado as acusações contra ele dirigida pela polícia de investigação do território.