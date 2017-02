Importunação sexual será crime, mas só se houver contacto físico

Governo e deputados entendem que o crime, que passa a estar definido no Código Penal, deve abranger todos os casos que se enquadrem nos critérios definidos. E quais são? Contacto físico de natureza sexual e sem o consentimento da vítima, independentemente do género das pessoas envolvidas.

Rodrigo de Matos

“És boa como o milho!” ou “Escavava-te essas fundações até encontrar petróleo!” são exemplos de expressões que até podem ter alguma graça para quem as diz, mas que, o mais das vezes, não fazem outra coisa que não ferir a susceptibilidade das pessoas a quem são dirigidas. Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) estão a discutir uma proposta de lei de alteração ao Código Penal e debruçaram-se ontem sobre a introdução de um novo crime: o de “Importunação sexual”. Só que os piropos e os ataques de natureza sexual sob a forma verbal não estão contemplados.

No balanço da discussão de ontem, centrada sobre o artigo 164°/A (Crime de Importunação sexual), Cheang Chi Keong, presidente da 3.ª Comissão Permanente, resumiu: “O artigo 164.º/A diz respeito a um novo crime que não estava previsto. A importunação sexual é um crime que vai incluir todos os actos que contemplem contacto físico de natureza sexual. O acto vai passar a ser criminalizado e, assim, colmatar uma lacuna existente no sistema jurídico-penal vigente”.

O deputado salvaguardou, no entanto, que “na definição do crime fica claro que há alguns elementos obrigatórios para que um acto esteja enquadrado: o primeiro é que seja praticado contra a vontade da vítima e o outro é que se verifique contacto físico. Ou seja, a importunação verbal fica excluída do âmbito deste crime – sendo que esse contacto deve ser de natureza sexual”. O presidente da comissão revelou ainda que a lei iria abarcar todos os casos que preenchessem essas condições, independentemente do género das pessoas envolvidas.

“Outra das questões discutidas foi sobre se esse ‘contacto físico’ podia ou não ser realizado por intermédio de um objecto. De acordo com a intenção legislativa do Governo, penso que a ideia é que isso também esteja abrangido, aliás tal como foi o entendimento na discussão sobre o crime de violação, que irá abranger também os actos realizados com outras partes do corpo [além dos órgãos sexuais] ou objectos”, explicou Cheang Chi Keong.

As discussões sobre a alteração ao Código Penal para introdução de leis contra crimes de natureza sexual prosseguem para a semana na Assembleia Legislativa, com duas reuniões centradas nas questões relacionadas com os menores, com dois crimes novos introduzidos – de recurso à prostituição de menor e o de pornografia infantil – e na agravação das penas e definição da natureza dos crimes.