DSAT quer inspecções feitas a tempo e horas

O aviso fica dado: a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego não vai tolerar atrasos ou esquecimentos no que toca à submissão aos procedimentos de inspecção de veículos mais antigos e, como tal, mais poluentes.

O organismo lembra que o Governo está apostado em apertar o cerco às viaturas poluentes e vai tornar obrigatórias, a partir de 1 de Julho, as inspecções anuais para os veículos visados.

Para fazer face a um eventual aumento do volume de trabalho, a DSAT vai ajustar o período anual em que as inspecções podem ser conduzidas. Os proprietários das viaturas em questão devem submeter os veículos a inspecção durante o período estipulado, sob pena de terem de pagar 2000 patacas de coima pelo atraso. O registo do veículo será cancelado se a viatura não for apresentada a inspecção num período de seis meses após o fim do período de inspecção estipulado pelo Governo.

A informação relativa às novas normas de inspecção está desde Dezembro on-line no portal electrónico da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. O organismo vai ainda notificar por mensagem de texto os proprietários das viaturas abrangidas pela medida.